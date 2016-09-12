『Galaxy Note7』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
製品名称は正式決定ではないものの、「Galaxy Note 7R」が有力だという
Engadget 日本版
他社との競争に十分耐えうるミッドレンジクラスのモデルを開発
中国の中古市場で、状態のよいものが14万円の高値で売りに出されているそう
Record China
これにより、飛行機に乗り遅れるなど、さまざまな被害が発生しているという
端末が熱くなり煙が出たため投げ出すと発火し、背面がはじけ飛んだという
充電中に突然爆発したそうで、ユーザーは販売店に損害賠償を要求したそう
ナリナリドットコム
TシャツにGalaxy Note 7の箱をつけ、首筋のパイプを吹くと白い煙が上がる
18日、関西空港内で同機種が発煙するトラブルがあったことが分かった
読売新聞オンライン
ネット上で原告を集めており、提訴者はさらに増える可能性があるという
韓国内では販売を再開し、7〜9月期の営業利益は市場予想を上回ったという
韓国と米国のGalaxy Note 7の使用中止を勧告したことが原因と思われる
中央日報