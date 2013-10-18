キャサリン妃の出産（ロイヤルベビー）
『キャサリン妃の出産（ロイヤルベビー）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年4月28日
2018年4月27日
2015年5月8日
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サルにシャーロット命名 尾木ママやクリス松村が動物園を批判
尾木ママは「想像力の欠如 ひどく感じますね」と8日のブログで批判した
デイリースポーツ
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動物園がサルをシャーロットと命名 英王室は「動物園側の問題」
英王室広報官は7日、もっぱら動物園側の問題だと述べた
読売新聞オンライン
2015年5月5日
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シャーロット・ケイト・フォックスが英王女にコメント「何かの縁」
「日本でこのニュースに接することの偶然に何かの縁を感じた」とつづった
スポーツ報知
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英王女の名前は「シャーロット・エリザベス・ダイアナ」 市民は驚き
ウィリアム王子の母親である故ダイアナ元皇太子妃の名前を取った形となった
日テレNEWS NNN
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英王女の名前に欧米ネットの反応 「カミラ夫人は入っていないね」
フルネームは「シャーロット・エリザベス・ダイアナ」
Record China
2015年5月4日
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英王室第2子長女の名前が「シャーロット」に決定
フルネームは、シャーロット・エリザベス・ダイアナ
スポニチアネックス
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キャサリン妃の第2子女児 予想される名前で1番人気は「アリス」
1番人気はアリスで、シャルロット、エリザベスなども上位に挙がっている
読売新聞オンライン