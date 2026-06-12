RGB LEDバックライト搭載4K液晶テレビ「BRAVIA 9 II」(K-85XR90M2) ソニーマーケティングは、クリエイターと映像制作の未来を共創する取り組みの一環として、「BRAVIA 9 II」の高純度な色彩表現とホームシアターシステム「BRAVIA Theatre Trio」の立体音響を活かした短編映画『OPTI(オプティ)】を制作した。6月13日から全国のソニーストア5店舗で上映するほか、7月12日からはAmazon Prime