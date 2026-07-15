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　俳優・田中圭（42）が、15日放送のTOKYO　FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。金髪にイメチェンした理由を明かした。

　田中は今月10日に、元放送作家鈴木おさむ氏のインスタグラムで金髪姿が公開された。黒髪のイメージが定着していただけに、ファンからは驚きの声が上がっていた。

　この日、山崎怜奈から「どうしてこうなったんですか」と髪形について問われた田中。31日から始まる鈴木おさむ氏脚本・演出の舞台「母さん、ラブソングです。」の役作りのためだと明かした。

　「金髪」ではなく「金メッシュ」なことに関しては「これはですね、自分の役のイメージと美容師さんと相談して」と告白。役について「10年売れないアーティストが一発ヒット、でもまた売れなくて…という話」だといい、「アーティストとして10年ヒットしないけども、もがいているんですよ。かっこつけたいという、でもかっこよくなりきらない、絶妙なダサイところで。でも舞台に立つので、ダサいのは嫌で…」と打ち明け「おしゃれなんだけど、おしゃれになりきらないような」と意図を明かした。

　