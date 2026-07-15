俳優・田中圭（42）が、15日放送のTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。金髪にイメチェンした理由を明かした。

田中は今月10日に、元放送作家の鈴木おさむ氏のインスタグラムで金髪姿が公開された。黒髪のイメージが定着していただけに、ファンからは驚きの声が上がっていた。

この日、山崎怜奈から「どうしてこうなったんですか」と髪形について問われた田中。31日から始まる鈴木おさむ氏脚本・演出の舞台「母さん、ラブソングです。」の役作りのためだと明かした。

「金髪」ではなく「金メッシュ」なことに関しては「これはですね、自分の役のイメージと美容師さんと相談して」と告白。役について「10年売れないアーティストが一発ヒット、でもまた売れなくて…という話」だといい、「アーティストとして10年ヒットしないけども、もがいているんですよ。かっこつけたいという、でもかっこよくなりきらない、絶妙なダサイところで。でも舞台に立つので、ダサいのは嫌で…」と打ち明け「おしゃれなんだけど、おしゃれになりきらないような」と意図を明かした。