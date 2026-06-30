中韓自由貿易協定第2段階第15回協議が6月22〜26日に北京で開催されました。 双方は、越境サービス貿易や金融サービスなどの議題とネガティブリスト市場参入問題を巡って踏み込んだ議論を行い、前向きな進展がありました。双方は、中韓自由貿易協定第2段階協議を早期に完了させ、両国間のサービス・投資分野の開放レベルをさらに高め、両国の企業と国民により多くの実在的な利益をもたらすことで合意しました。（提供/CGTN Japanese