30日朝、大館市東台の民家敷地内でクマが目撃されました。付近には大館鳳鳴高校やスーパーマーケットなどがあります。大館警察署の調べによりますと30日午前8時10分ごろ、大館市東台4丁目の自宅敷地内にクマ1頭がいるのを、この家にいた70代の男性が目撃しました。クマの体長は約70センチです。目撃場所の周辺は住宅地で、近くには大館鳳鳴高校やスーパーマーケットなどがあります。