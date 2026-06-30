公務員にきょう夏のボーナスが支給されました。県の一般行政職の平均支給額はおよそ78万円です。県職員への夏のボーナスの対象は、特別職と一般職あわせておよそ1万5000人で、管理職を除く一般行政職員の平均支給額は77万9800円でした。去年の夏より2万4304円、率にして3.2％増えました。公務員のボーナスは県の人事委員会が去年秋に引き上げを勧告していて、この夏の支給は去年より0.025か月増え、2.325か月分
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