大分県知事と県議会議員の所得や資産が公開され、佐藤知事の去年の所得は、1993万円あまりとなっています。 【写真を見る】佐藤大分県知事の25年所得は1993万円県議トップは5009万円 知事と県議会議員の資産や所得は、政治倫理確立条例に基づいて、毎年公表されています。 佐藤知事の去年1年間の所得は、知事としての給与や不動産所得など合わせて1993万円あまりとなっています。 また、県議会議員の所得では、古手川正治議