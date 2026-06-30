「アスレチックス−ドジャース」（２９日、サクラメント）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で先発出場し、二回の第２打席は好機で見逃し三振に倒れた。この回、マンシー、ラッシングのタイムリーで２点を先制した。なおも１死一、三塁で左腕・ジャンプと対戦。初球の高めフォーシームを見逃し、２球目のフォーシームは三塁ベンチへのファウルとなった。変化球にタイミングを合わせているようなスイングを見せた大