30日午前に開かれた熊本市選挙管理委員会で、今秋の熊本市長選挙の日程が正式に決まりました。 ＜熊本市長選挙の日程＞11月1日告示11月15日投開票 6月1日現在の有権者は、60万2618人です。 前回（2022年）の投票率は28.26％で過去最低でした。