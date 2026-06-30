猫があなたのことを『睨みつけている』ときの理由 1.何かを要求している 猫がじっと飼い主を見つめる理由として特に多いのが、「要求」を伝えたいケースです。 たとえばごはんの時間が近づいているときや、おやつが欲しいとき、遊んでほしいときなどによく見られます。 特にキッチンに立った瞬間や、おもちゃをしまっている場所の近くで熱い視線を送ってくる場合は、「早くしてほしいな」という気持ち