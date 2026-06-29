28日に投票が行われた大町市長選挙で、新人2人の一騎打ちを制し、初当選した柳原健さんが一夜明け、「まずは職員とディスカッションしたい」と意気込みを語りました。大町市長選で初当選したのは元県職員の柳原健さん(56)です。当選から一夜明けた29日、自身の選挙事務所で意気込みを語りました。柳原健さん「地域を回る中で、いろいろお話を聞いてきたものと齟齬（そご）があるのか、ないのか、そういう問題意識を市役所の皆さん