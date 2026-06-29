ダイキン工業が３日続伸している。前週末２６日の取引終了後に、インド・ハリヤナ州に、研究開発機能を担う子会社を７月に設立すると発表したことが好感されている。 近年、グローバルサウスでは経済成長や都市化が進み、データセンターや工場、商業施設などの建設が増え、大型施設向け空調機器の需要が拡大しており、こうした需要の拡大に対応するため、現地のニーズや規制を踏まえた商品開発力の