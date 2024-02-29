大リーグ・ドジャースに所属する大谷翔平選手が2024年2月29日に結婚を発表しました。同選手と同じく「大谷」の名を冠す駅は、実はかなり“ご利益”のある駅かもしれません。かなりの急勾配にある駅アメリカ大リーグ（MLB）ドジャースに所属する大谷翔平選手が2024年2月29日、自身のInstagramを更新し、日本人女性との結婚を発表しました。こうした大谷選手の節目で、鉄道会社自らが公式X（旧Twitter）で発信してきた「大谷駅