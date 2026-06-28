口笛の技量を競う世界大会で、徳島市の女性が、口笛と阿波踊りを組み合わせた演奏を披露し見事3位に入賞しました。6月中旬、神奈川県で行われた口笛の世界大会。国内外から100人以上が出場するなか、徳島からは、板東 佐和子さんが初出場しました。阿波踊りの有名連「悠久連」に夫婦で所属する佐和子さんは、夫の正浩さんとともに口笛にダンスなどを組み合わせる「アライドアーツ部門」に挑戦。篠笛の音色を口笛で表現しなが