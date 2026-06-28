イメージ写真（NVS my world／Shutterstock.com）「マンション価格は高騰している」。そうした見方が一般的だろう。実際、首都圏の中古マンション価格は依然として高値圏にある。しかし、市場の実態は少し異なる。東京都心部では在庫が積み上がり始め、売り手が希望する価格と買い手が受け入れる価格の差も広がっている。価格だけを見ていると見落としがちな変化が起きているのだ。成約価格や在庫価格、在庫戸数、成約率の推移