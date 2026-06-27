ロッテは27日、18時開始予定のソフトバンク戦を台風接近による悪天候が予想されるため、9時30分に中止が決定したことを発表した。前日26日も雨天中止で2試合連続中止となった。ロッテはジャクソン、ソフトバンクは大津亮介がスライド先発予定だった。