26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した谷繁元信氏、大矢明彦氏、佐伯貴弘氏が6年ぶりに3試合連続中止となった阪神について言及した。阪神は24日と25日のヤクルト戦（甲子園）、26日の広島戦（マツダ）が雨天中止となり、3試合連続中止となった。優勝争い、CS争いに影響が気になるところ。谷繁氏は「後半に組み込まれるので、厳しくなる可能性がありますよね」と話すと、大矢氏は「今の時点だあ