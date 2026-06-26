マツダスタジアムでは、新しいあげ太くんグッズが登場し、にぎわいを見せていました。■広島テレビ澤村 優輝 アナウンサー「マツダスタジアムグッズショップです。カープとあげ太のコラボグッズ、今日（26日）から新アイテムが登場です。店頭に並んだのは、既に販売されているあげ太くんのフェイスタオルのほか、新商品のコラボTシャツ、ステッカー、そしてヘアクリップです。」26日からマツダスタジアム