Sonsiが、6月10日にリリースしたアルバム『ニセモノ』よりタイトルトラックの「ニセモノ」のMVを公開した。タイトなKoshyビートに、今のSonsiのアティチュードが綴られた楽曲のMVは、リードトラック「KANOYA」と同様、井上青をディレクターに迎えて制作された。「ニセモノ」と「ホンモノ」を横断するようなコンセプチュアルな映像になっているとのことだ。https://youtu.be/Auuzd2EJHxcなお、7月8日に実施される初の単独公演＜ホン