Sonsiが、6月10日にリリースしたアルバム『ニセモノ』よりタイトルトラックの「ニセモノ」のMVを公開した。

タイトなKoshyビートに、今のSonsiのアティチュードが綴られた楽曲のMVは、リードトラック「KANOYA」と同様、井上青をディレクターに迎えて制作された。「ニセモノ」と「ホンモノ」を横断するようなコンセプチュアルな映像になっているとのことだ。

https://youtu.be/Auuzd2EJHxc

なお、7月8日に実施される初の単独公演＜ホンモノ＞東京公演のチケットは即完売となった。今後の動向もぜひチェックしていただきたい。

◾️1stアルバム『ニセモノ』

2026年6月10日（水）リリース

配信：https://sonsi.lnk.to/nisemono ▼収録内容

01.BBA in da House

02.Koshy Freestyle（feat. Watson）

03.ニセモノ

04.OYJ

05.思い通り

06.もったいないじゃん

07.KANOYA

08.OYJ（Remix）（feat. Watson） ▼「もったいないじゃん」

配信：https://sonsi.lnk.to/mottainaijan

◾️＜Sonsi単独公演 『ホンモノ』＞ 日程：2026年7月8日（水）

会場：Spotify O-EAST

時間：開場18時 / 開演19時

出演：Sonsi