６月としては記録的な大雨となった所も…広島地方気象台によりますと２６日午後４時までの２４時間雨量は、三原市本郷で１５８．５ｍｍ、呉市蒲刈で１４７ｍｍと６月の観測史上最大の雨量となりました。 また県内では呉市や東広島市など４つの市や町に「レベル４土砂災害危険警報」が発表されています。 宮粼玲太記者「竹原市です。橋が崩落し緊急の工事が行われています」 竹原市東野町ではこの雨の影響で工事中だっ