石川県の山野知事が編成した初の本格予算となる6月補正予算案が県議会の6月定例会で可決されました。その重点施策の一つ「能登の復旧復興」について担当記者の解説です。■テレビ金沢・県政担当 竹内彩乃 記者：石川県の当初予算と6月補正予算の累計のおよそ3割が能登の地震と豪雨の対応に充てられ復旧復興が大きな柱となっています。 山野知事は能登の復旧復興を喫緊の課題として対応する決意を示しています。■山野之義 知