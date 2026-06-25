高知県内は梅雨前線と台風7号の影響で、27日にかけて落雷・竜巻などの激しい突風や急な強い雨に注意が必要で、27日は低い土地の浸水や土砂災害などに十分な注意が必要です。梅雨前線は東シナ海から九州の近くを通って日本の東にのびていて、27日にかけて西日本に停滞する見込みです。この前線と台風7号の影響で県内は、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。降り始めからの雨の量は、25日午後5時までに室戸市室戸岬で280.5ミリ