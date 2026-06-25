２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比９．４７ポイント（０．２３％）高の４１２０．２８ポイントと続伸している。前日の好地合いを継ぐ流れ。人工知能（ＡＩ）産業の成長期待などが引き続き支えとなった。中国では各企業のＡＩ投資が活発化している。また、米半導体大手の好決算も追い風となった。マイクロンが米市場引け後に公表した３〜５月期決算は大幅な増収増益となり、６〜８月期の見通しも市