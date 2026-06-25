２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比９．４７ポイント（０．２３％）高の４１２０．２８ポイントと続伸している。

前日の好地合いを継ぐ流れ。人工知能（ＡＩ）産業の成長期待などが引き続き支えとなった。中国では各企業のＡＩ投資が活発化している。また、米半導体大手の好決算も追い風となった。マイクロンが米市場引け後に公表した３〜５月期決算は大幅な増収増益となり、６〜８月期の見通しも市場予想を上回った。ただ、上値は限定的。商品市況安を嫌気した関連銘柄の下げなどで、指数はマイナス圏で推移する場面もあった。２５日の上海期貨交易所（上海先物取引所）で主要な非鉄金属の先物が連日で安く推移しているほか、昨夜のＮＹ金先物は４日続落し、原油相場も大幅続落している。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）とスーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）がそろって１０．０％（ストップ）高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が９．９％高、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）が６．１％高、銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が５．６％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、ＩＣ設計・ＩＰ供与の芯原微電子（ベリシリコン・マイクロエレクトロニクス：６８８５２１／ＳＨ）が１２．３％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は３．９％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。連日で史上最高値を更新した。

空運株も高い。中国東方航空（６００１１５／ＳＨ）が７．０％、中国南方航空（６０００２９／ＳＨ）と中国国際航空（６０１１１１／ＳＨ）がそろって６．３％、吉祥航空（６０３８８５／ＳＨ）が４．７％ずつ上昇した。保険・証券株、インフラ建設株の一角なども買われている。

半面、非鉄や産金、石油・石炭の資源株はさえない。洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が４．８％、江西銅業（６００３６２／ＳＨ）が４．０％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が６．３％、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が５．０％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が３．７％、陝西煤業（６０１２２５／ＳＨ）が２．０％ずつ下落した。軍需産業株、銀行株、公益株、自動車株、不動産株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が５．１１ポイント（１．８５％）安の２７０．５８ポイント、深センＢ株指数が２．６７ポイント（０．２４％）安の１１２７．８５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）