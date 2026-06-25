新NISA時代の「優待ポイ活」’26年５月、三井住友フィナンシャルグループ（以下、三井住友FG）が一定の条件を満たす「株主」を対象に、『Vポイント』を進呈する優待制度の新設を発表した。物価高と新NISAブームに沸く今、ただの「ポイ活」はもう古い。日々の買い物に加え、優待株への投資でポイントを貯める『優待ポイ活』の波が来ているのだ。通常のポイ活は気軽に行える反面、ポイントのために余計な買い物をしてしまう失敗もあ