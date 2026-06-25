【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ABCテレビの大石紗椰アナウンサーが、おしゃれな街として知られる大阪・中崎町に“行きつけの古着屋”があると明かした。古着慣れした様子を見せる大石アナに、岡村隆史（ナインティナイン）がすかさず反応し……。 【TVer】ナイナイ岡村「これ値段書いてない…」初の古着ディグにビビる！ 果たしてその金額は…!?