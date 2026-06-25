6月24日、浦和競馬場で行われた交流G1・さきたま杯（ダ1400m）は、2番人気に支持されたロードフォンスが鮮やかに抜け出した。この勝利で重賞は3勝目。交流G1は初制覇となった。【レース動画】1番人気ウィルソンテソーロ敗れる…さきたま杯さきたま杯、レース後ジョッキーコメント1着ロードフォンス横山和生騎手「浦和の1400なので、しっかり外に出して行って、ハナ取るつもりでもいいなと思ったんですけど、2頭主張してきたの