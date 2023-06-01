新宿2丁目での松井ケムリの人気が過熱した結果、過去に自身のなりすましが出現していたことが発覚した。【映像】新宿2丁目でモテてるケムリの様子（写真あり）芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲストとして金ちゃん（鬼越トマホーク）、松井ケムリ（令和ロマ