県内では、6月25日の明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。低い土地の浸水や河川の増水、南部では土砂災害に十分注意して下さい。気象台によりますと、四国付近には26日にかけて梅雨前線が停滞する見込みです。前線周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。このため、25日の明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです