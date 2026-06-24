6月22日、“エガちゃん”こと江頭2:50が、自身のYouTubeチャンネルを更新し、インスタントの袋ラーメンを食べ比べる動画を投稿した。動画内で、人気商品を酷評する場面があり、注目を集めている。

話題になったのは、「江頭、初めての袋麺」と題した動画だ。

「江頭さんは、1974年に発売されたとんこつラーメンの袋麺『うまかっちゃん』好きを公言しています。今回は、YouTubeチャンネルのスタッフ『ブリーフ団』が、これまで江頭さんが食べたことのない袋麺をプレゼンし、実食して100点満点で採点するという内容でした。

そのなかで、韓国の食品メーカーが製造する『辛ラーメン』が登場したのです。同商品は、韓国唐辛子とオリジナルスパイスをブレンドし、1990年代に日本で発売されて以降、根強い人気を誇っています」（スポーツ紙記者）

辛いものが苦手な江頭は、難色を示していた。ただ、同じく辛いものに苦手意識のあるブリーフ団が、辛さのなかに旨味を感じられることを伝えると、江頭は「興味はあるよ」と反応。「どんな感じなんだろう」と言いながら、実食したのだが……。

「麺をひと口すすると、江頭さんは顔をゆがめ、『辛い！』とラーメンの辛さに驚いていました。スープを飲んでも、『ピリピリピリピリ』『罰ゲームじゃないの？』と悶絶。その後も、めげずにすすっていましたが、味の感想を聞かれると、『辛すぎて味がしない』と旨味が感じられないと話しました。ブリーフ団のすすめで、辛さを和らげるため、納豆を入れましたが、『もういいかな』とげんなりした様子でした」（芸能記者）

点数をつける場面では、「10点！ふざけんじゃねぇよ」と言い放ち、100点満点中10点と厳しい数字になった。人気ラーメンを“辛口レビュー”した江頭に関して、Xでは賛否が渦巻いている。

《辛いしかないもん。自分も1回食べたことあるけど、まさにコレ》

《辛ラーメンはただただ辛いだけで、旨味とか全くないんだよね》

など、江頭の感想に共感する声があがる一方で、

《辛ラーメンの話題が出ると必ず出てくる「辛いだけで旨味がない」十分旨味あると思うんだけど…》

といった、疑問を抱く声も見受けられ、視聴者の間でも意見が分かれているようだ。そんな辛ラーメンだが、芸能界でもファンが多いことで知られる。

「過去に、鈴木亜美さんや元モーニング娘。の道重さゆみさんらがバラエティ番組やSNSで絶賛しており、アレンジレシピを紹介しています。今回のYouTubeでも、ブリーフ団が牛乳とチーズを入れてカルボナーラ風にして食べるレシピをすすめましたが、江頭さんは『そこまでしなきゃいけないの？』と、バッサリ切り捨てていました。

そもそも、辛いものが得意ではない事情もあったのでしょうが、芸能界の“アレンジブーム”に乗らず、正直なレビューをする江頭さんに好感を持つ人は多かったようです。もともと、このチャンネルの食品レビュー企画は、江頭さんの忖度しない姿勢が好評ですが、今回も自らのスタイルを貫いたようです」（前出・芸能記者）

「1クールのレギュラーより1回の伝説」を座右の銘にする江頭。人気商品のレビューでも、「伝説」を作り続けているようだ。