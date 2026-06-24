ランドセルといえば「男の子は黒、女の子は赤かピンク」……そんな常識は、もはや過去のものになりつつあります。株式会社セイバンが発表した、2027年度入学者のランドセル選び調査によると、女の子の「ブラック系」人気が昨年比約3.3倍と急増し、過去最高の割合を記録したことが明らかになりました。最新のラン活事情は驚きの連続。多様化するカラー選びを中心に現在のランドセルトレンドを読み解きます。女の子の「ブラック系」