B-R サーティワン アイスクリームと「どうぶつの森」のコラボキャンペーン「サーティワンで島のどうぶつたちとのんびり夏ライフ！」が、7月1日から7月31日まで開催されることが発表された。 【画像あり】魚影、プレゼントボックス、ベルぶくろ……ゲームに欠かせないアイテムがグッズ化 今回のコラボでは、『あつまれ どうぶつの森』の舞台である無人島をテーマにした限定フレー