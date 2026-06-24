B-R サーティワン アイスクリームと「どうぶつの森」のコラボキャンペーン「サーティワンで島のどうぶつたちとのんびり夏ライフ！」が、7月1日から7月31日まで開催されることが発表された。

【画像あり】魚影、プレゼントボックス、ベルぶくろ……ゲームに欠かせないアイテムがグッズ化

今回のコラボでは、『あつまれ どうぶつの森』の舞台である無人島をテーマにした限定フレーバーや、ゲームのモチーフを取り入れたグッズ付き商品が展開される。

目玉となるのは、期間限定フレーバー「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」。森・砂浜・海をイメージしたさわやかな見た目と味わいが特徴で、アイスの中には魚影をかたどったパーツが入っている。「海には魚影があってこそ」というサーティワン側のこだわりが反映されたフレーバーで、「どうぶつの森」デザインのダブルカップで提供される。

「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」は、たぬきち・まめきち・つぶきちをあしらったデザインカップに旗のピックが添えられた商品。ラバー素材の2連スプーンチャームが付属し、食後も持ち歩けるアイテムとなっている。

シングルサンデーは、ゲーム内で空に浮かぶプレゼントボックスを再現した容器で、食後は小物入れとして使用できる。ダブルサンデーは夜の島をイメージしたデザインで、ゆうたろうのバンドつき保冷剤が付属する。

スペシャルセットは、好きなアイスを8個選んで持ち帰れる商品で、ベルぶくろをモチーフにしたランチバッグが付いてくる。

このほか、ジョニーをイメージした漂着ブルーソーダ、島のどうぶつたちを描いたバラエティボックス、どうぶつたちのピックを飾れるアイスケーキなどがラインナップされる。

キャンペーン期間中、店頭のショーケースはどうぶつたちのイラストで装飾されるほか、店舗サイネージでは夏の島でアイスクリームやアイスキャンディを楽しむどうぶつたちを描いたスペシャル映像が放映される。

あわせて、GPSチェックイン特典の実施も発表された。キャンペーン期間中、サーティワン アイスクリームの店舗でコラボ商品を購入し、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』で「GPSチェックイン」を行うと、オリジナルステッカーがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）