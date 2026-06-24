新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて６月19日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#89を生放送。今回はMCのハライチ・岩井勇気、アシスタントの徳井青空、仲村宗悟に加え、ゲストに声優のファイルーズあい、天津飯大郎を迎え、話題のアニメ特集や制作スタジオ潜入、さらには驚きのアニメニュースまで盛りだくさんの内容でお届けした。 番組前半では、ファイルーズあいが出演中の