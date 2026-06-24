シブアニ…ファイルーズあいが独自の役作り＆オーディション秘話語る
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて６月19日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#89を生放送。今回はMCのハライチ・岩井勇気、アシスタントの徳井青空、仲村宗悟に加え、ゲストに声優のファイルーズあい、天津飯大郎を迎え、話題のアニメ特集や制作スタジオ潜入、さらには驚きのアニメニュースまで盛りだくさんの内容でお届けした。
番組前半では、ファイルーズあいが出演中のアニメ『ガンバレ!中村くん!!』を大特集。ファイルーズは本作の魅力について、「同性愛を特別視せず、お互いを尊重し合っている世界観」であることを挙げ、「『ただ恋心がある』というところがいいんですよね」と熱弁しました。また、「基本１話完結なので『ちょっと今日はご飯のお供に見ようかな』という楽しみ方もできる」と作品の見やすさもアピール。
内気な腐女子・川村ひふみを演じるファイルーズは、本作のオーディションについて「普段から自然に腹式呼吸ができてしまい音圧（腹圧）が強くなってしまうため、なるべくお腹を使わず上澄みだけで喋るように息継ぎを多めに意識した」と独自の役作りを告白。その結果、監督から合格後「音圧を下げた時の高い声が、昭和のアニメの女の子のイメージに近かった」と褒められたという喜びのエピソードを披露。さらに、ファイルーズのお気に入りとして「体育倉庫に閉じ込められるシーン」を紹介。「マイクに３人だけで入ったので、密室感が強調されてキャラの気持ちに寄り添うことができた」とドキドキの収録裏話を語った。
また番組では、同作を手掛けるアニメスタジオ「ドライブ」へ潜入取材を実施。中村千枝社長が同社を「音楽制作会社として立ち上げた」と語る通り、社内にアニメーターだけでなくプロの音楽制作チームも在籍しているのが大きな特徴。通常のアニメでは撮り溜めたBGMを映像につけることが多いのに対し、本作では映像の秒数や動き、キャラクターの感情に合わせてカットごとに音楽を作る「フィルムスコアリング」という手法を採用していることが紹介された。中村社長は「ドライブが作る意味がほしい。何か、本物のエッセンスを１滴その作品に入れる」と独自の作品づくりへの熱い思いを語る。さらに、音響監督の岩浪美和氏からも「ファイルーズあいはアスリートでいう日本代表レベル」と絶賛のコメントが寄せられ、ファイルーズが「嬉しい！」と大歓喜する一幕も。
続いての「あなたはもう見た？アニメ化するカモ！？トピックス」のコーナーでは、めちゃコミックで配信中の話題作『モブ剣聖、人知れず無双するー雑魚剣士にしか見えないのに、実は世界を救った剣聖ですー』を紹介。
続くアニメニュースを伝える「シブアニヘッドライン」のコーナーでは、ファイルーズあいに関するニュースが連発。現在放送中の『Re:ゼロから始める異世界生活』第４期にシャウラ役で出演しているファイルーズ、なんと自身の役柄を事前に知らされておらず、「インスタに海外のファンからコメントが来て初めて知った」という衝撃の事実を告白。他の女性声優と間違えているのではと思いつつSNSを確認したところ、本当に自分が新キャラとして発表されており大急ぎで履修したという裏話に、スタジオは大きな驚きに包まれた。
番組後半では、先日シブアニで特集した『秘密結社 鷹の爪』のFROGMANから、「サントリー非提供事件」の真相が宇宙初公開。これは2009年の第２シリーズ放送時、早い段階でスポンサーに内定していたサントリーから「鷹の爪らしい面白い企画ならやっていい」と打診されたことが発端。当初の企画案がNGになり行き詰まる中、FROGMAN監督が「いっそのことサントリーが提供しない番組にし、毎回クレジットで『サントリーは提供しませんでした』と流す」という前代未聞のアイデアを提案したところ、なんとサントリー側も快諾したと明かした。さらに驚くべきことに、「サントリーが出資しているのに『提供しない』と放送するのはうそになる」という理由から、「本当にお金をもらわずに放送を続け、最後にスポンサーを獲得する構成にした」と説明。やらせではなく本当にサントリーからお金をもらっていなかったという衝撃の事実が20年越しに告白され、出演者一同「そんなことある？」と驚愕。
さらにエンディングでは、７月１日からタワーレコード新宿店の10階アニメコーナーに「シブアニオリジナルボード」が展示されることが発表され、岩井、徳井、仲村の３人が生放送中に仲良く被りながら直筆サインを書き入れる和やかな場面でお別れとなった。豪華ゲストの素顔や最新アニメの貴重な裏話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#89は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
内気な腐女子・川村ひふみを演じるファイルーズは、本作のオーディションについて「普段から自然に腹式呼吸ができてしまい音圧（腹圧）が強くなってしまうため、なるべくお腹を使わず上澄みだけで喋るように息継ぎを多めに意識した」と独自の役作りを告白。その結果、監督から合格後「音圧を下げた時の高い声が、昭和のアニメの女の子のイメージに近かった」と褒められたという喜びのエピソードを披露。さらに、ファイルーズのお気に入りとして「体育倉庫に閉じ込められるシーン」を紹介。「マイクに３人だけで入ったので、密室感が強調されてキャラの気持ちに寄り添うことができた」とドキドキの収録裏話を語った。
また番組では、同作を手掛けるアニメスタジオ「ドライブ」へ潜入取材を実施。中村千枝社長が同社を「音楽制作会社として立ち上げた」と語る通り、社内にアニメーターだけでなくプロの音楽制作チームも在籍しているのが大きな特徴。通常のアニメでは撮り溜めたBGMを映像につけることが多いのに対し、本作では映像の秒数や動き、キャラクターの感情に合わせてカットごとに音楽を作る「フィルムスコアリング」という手法を採用していることが紹介された。中村社長は「ドライブが作る意味がほしい。何か、本物のエッセンスを１滴その作品に入れる」と独自の作品づくりへの熱い思いを語る。さらに、音響監督の岩浪美和氏からも「ファイルーズあいはアスリートでいう日本代表レベル」と絶賛のコメントが寄せられ、ファイルーズが「嬉しい！」と大歓喜する一幕も。
続いての「あなたはもう見た？アニメ化するカモ！？トピックス」のコーナーでは、めちゃコミックで配信中の話題作『モブ剣聖、人知れず無双するー雑魚剣士にしか見えないのに、実は世界を救った剣聖ですー』を紹介。
続くアニメニュースを伝える「シブアニヘッドライン」のコーナーでは、ファイルーズあいに関するニュースが連発。現在放送中の『Re:ゼロから始める異世界生活』第４期にシャウラ役で出演しているファイルーズ、なんと自身の役柄を事前に知らされておらず、「インスタに海外のファンからコメントが来て初めて知った」という衝撃の事実を告白。他の女性声優と間違えているのではと思いつつSNSを確認したところ、本当に自分が新キャラとして発表されており大急ぎで履修したという裏話に、スタジオは大きな驚きに包まれた。
番組後半では、先日シブアニで特集した『秘密結社 鷹の爪』のFROGMANから、「サントリー非提供事件」の真相が宇宙初公開。これは2009年の第２シリーズ放送時、早い段階でスポンサーに内定していたサントリーから「鷹の爪らしい面白い企画ならやっていい」と打診されたことが発端。当初の企画案がNGになり行き詰まる中、FROGMAN監督が「いっそのことサントリーが提供しない番組にし、毎回クレジットで『サントリーは提供しませんでした』と流す」という前代未聞のアイデアを提案したところ、なんとサントリー側も快諾したと明かした。さらに驚くべきことに、「サントリーが出資しているのに『提供しない』と放送するのはうそになる」という理由から、「本当にお金をもらわずに放送を続け、最後にスポンサーを獲得する構成にした」と説明。やらせではなく本当にサントリーからお金をもらっていなかったという衝撃の事実が20年越しに告白され、出演者一同「そんなことある？」と驚愕。
さらにエンディングでは、７月１日からタワーレコード新宿店の10階アニメコーナーに「シブアニオリジナルボード」が展示されることが発表され、岩井、徳井、仲村の３人が生放送中に仲良く被りながら直筆サインを書き入れる和やかな場面でお別れとなった。豪華ゲストの素顔や最新アニメの貴重な裏話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#89は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。