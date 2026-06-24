2026年にデビュー45周年を迎えた姫神が、ベストアルバムを6月24日にリリースした。ベスト盤『姫神 45th Anniversary ULTIMATE BEST』は、姫神の全作品から、世界中を席巻した「神々の詩」「千年の祈り」を核とした名曲群、さらには未発表の完全新曲「幻都巡礼」や貴重な最新ライブ音源を含む計32曲を厳選し、配信される。往年のファンはもちろん、変化の激しい現代を生きる新たな世代のリスナーにとっても、心に響く癒やしと祈りの