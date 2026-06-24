姫神、デビュー45周年を迎える姫神、ベストアルバム配信開始。名曲「千年の祈り」最新MVも公開
2026年にデビュー45周年を迎えた姫神が、ベストアルバムを6月24日にリリースした。
ベスト盤『姫神 45th Anniversary ULTIMATE BEST』は、姫神の全作品から、世界中を席巻した「神々の詩」「千年の祈り」を核とした名曲群、さらには未発表の完全新曲「幻都巡礼」や貴重な最新ライブ音源を含む計32曲を厳選し、配信される。往年のファンはもちろん、変化の激しい現代を生きる新たな世代のリスナーにとっても、心に響く癒やしと祈りの音楽になっている。
またベストアルバムの配信開始に合わせ、姫神の数ある楽曲の中でも屈指の人気を誇る名曲「千年の祈り」の最新ミュージックビデオが公開。時空を超えた祈りという楽曲のテーマを新たに映像化したもので、神聖な東北の原風景や宇宙的な広がりを感じさせる美しい映像美は、観る者を深い感動へと誘う。
ベスト盤と新たに公開された「千年の祈り」ミュージックビデオに触れ、現在進行形の姫神の世界を感じてほしい。
◾️ベスト盤『姫神 45th Anniversary ULTIMATE BEST』
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://lnk.to/Himekami45thuhqcd
配信スマートリンク：https://lnk.to/Himekami_Best
価格：3,500円（税込）
仕様：2枚組（DISC1：Voice編／DISC2：Instrumental編）
UHQCD DUOケース
▼収録内容
DISC:1 Voice編
01：神々の詩：Poetry Of The Gods
02：千年の祈り：The Prayer Of Thousand Years
03：未来の瞳（2025mix）：Eyes of the Future（2025mix）
04：明けの方から：From Dawning
05：雪：Snow
06：愛を超えて：Beyond Love
07：遥かなる旅路：Long Journey
08：赤道伝説：Legend of the Equator
09：時空の花園：Flower Garden of Time and Space
10：祈り遙か：Prayer Far Away
11：十三の子守歌：Lullaby of the TOSA
12：天空への旅 feat ORIGA〜Fuji Version〜：Voyage to Another World feat.ORIGA〜Fuji Version〜
13：奇跡の恵み feat ORIGA〜Aurora Version〜：Miracle Presents from the Nature feat.ORIGA〜Aurora Version〜
14：聖夜の祭詩：Miracle Presents from the Nature
15：幻都巡礼：Pilgrimage to the Phantom City
16：妙法蓮華経如来寿量品偈（LIVE）：The Lotus Sutra: The Life Span of the Tathagata Chapter feat.Shoboji（LIVE）
17：転唱：Turn and Chant
DISC:2 Instrumental編
01：ひとひらの雪：Snowflake
02：遠い日・風はあおあお：Distant Suns
03：螢：Firefly
04：空の遠くの白い火：White Fire
05：行秋：The Passing Autumn
06：夢幻夜行：Dream Night Walk
07：海道を行く（part1）：Go On The Sea Road（part1）
08：夕凪の賦：Evening Poem
09：風の旅（45周年ver.）：Wind Journey（45th ver.）
10：奥の細道：The Narrow Road To The Deep North
11：月のあかりはしみわたり：Bathed In Moonlight
12：大地炎ゆ（2025mix）（45周年ver.）：Flaming Earth（2025mix）（45th ver.）
13：浄土曼陀羅（2025mix）（45周年ver.）：Mandala of Buddhist Paradise（2025mix）（45th ver.）
14：光の日々：Days of Light
15：あの空の下に：Under That Sky
全32曲
◾️『浄土曼陀羅〜平泉毛越寺法楽会 浄土庭園コンサート【Remaster Edition】』Blu-ray
2026年6月24日（水）リリース
購入：https://lnk.to/HimekamijoudoBluray
品番：PCXP.51250
価格：8,250円（税込）
収録時間：89分 Blu-ray 1枚組
音声：リマスター音源（通常2mix & Dolby Atmos収録）
▼収録曲
01.酒水の儀：Ritual Ablution
02.風の祈り：Prayer of the Wind
03.大地炎ゆ：Flaming Earth
04.慈覚大師 讃仰の御和讃：Buddhist Hymns, Jikaku Daishi
05.渡海：Sacrifice Voyage to Cross the Sea
06.唱礼（声明）：Chanting Sutra to Budda
07.琥珀伝説：The Amber Legend
08.花鳥巡礼：Pilgrimage of the Flowers and Birds
09.唐拍子（毛越寺延年）：Chinese Beat (Motsuji Ennen)
10.明けの方から：From Dawning
11.老女：The Old Woman Longerity Dance (Motsuji Ennen)
12.求法心経（般若心経）：Seeking Heart Sutra (The Heart Sutra)
13.浄土曼陀羅：Mandala of Buddhist Paradise
全13曲
関連リンク
◆姫神 オフィシャルサイト
◆姫神 オフィシャルYouTubeチャンネル