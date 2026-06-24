漫画「ドラゴンボール」に登場する、武天老師（亀仙人）や天津飯らが繰り出した伝説の封印技「魔封波」。特に世界を恐怖に陥れたピッコロ大魔王を再び封じ込めようとした際にお札を貼って用いられた「電子ジャー」の姿は、作中の名シーンとともに多くのファンの記憶に深く刻まれています。株式会社BANDAI SPIRITSのバンプレストブランドは、これを現代の便利グッズとして再現した「ドラゴンボール 魔封波電子ジャー型センサー