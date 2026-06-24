moto g66j 5G

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　「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　iPhone 17（アップル）

2位　iPhone 17e（アップル）

3位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

4位　iPhone 17 Pro（アップル）

5位　Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）

6位　Xperia 1 VIII（ソニー）

7位　Reno13 A（OPPO）

8位　AQUOS sense10（シャープ）

8位　Xperia 10 VII（ソニー）

10位　POCO X7 Pro（Xiaomi）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。