moto g66j 5Gが浮上 キャリアフリースマホシリーズ別人気ランキングTOP10 2026/6/24
「BCNランキング」2026年6月8日〜14日の日次集計データによると、キャリアフリースマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
4位 iPhone 17 Pro（アップル）
5位 Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）
6位 Xperia 1 VIII（ソニー）
7位 Reno13 A（OPPO）
8位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 Xperia 10 VII（ソニー）
10位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
4位 iPhone 17 Pro（アップル）
5位 Xiaomi 17T Pro（Xiaomi）
7位 Reno13 A（OPPO）
8位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 Xperia 10 VII（ソニー）
10位 POCO X7 Pro（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。