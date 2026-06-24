Adoプロデュースによる“レトロホラー”アイドルのファントムシータが6月23日、ダイバーシティ東京プラザにて2nd CDシングル『ホラークイーン』の発売記念イベントを開催した。同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。2024年6月に「おともだち」でデビューしたファントムシータは、同年11月に初のワンマンライブを日本武道館で開催。翌年には世界ツアーを成功させ、今夏開催の初のZeppツアーも即完売となるなど、その勢