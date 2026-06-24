[Alexandros]のライヴハウスツアー＜YOU ARE WELCOME TOUR＞が6月14日、愛知・COMETC PORTBASEで開幕。2日目の公演となる東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で彼らは、デビュー16年の歴史を網羅するようなセットリストとともに、キャリアハイを超える圧巻のステージを繰り広げた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。登場SEはいつも通り「Burger Queen」。高揚感に溢れたサウンドが鳴り響くなか、川上洋平(Vo＆G)、磯部寛之(B&