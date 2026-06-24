[Alexandros]のライヴハウスツアー＜YOU ARE WELCOME TOUR＞が6月14日、愛知・COMETC PORTBASEで開幕。2日目の公演となる東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で彼らは、デビュー16年の歴史を網羅するようなセットリストとともに、キャリアハイを超える圧巻のステージを繰り広げた。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

登場SEはいつも通り「Burger Queen」。高揚感に溢れたサウンドが鳴り響くなか、川上洋平(Vo＆G)、磯部寛之(B&Cho)、白井眞輝(G)、リアド偉武(Dr)がステージに上がるとフロアを埋め尽くした観客が雄叫びを上げる。

ライブ前半は、最新アルバム『PROVOKE』収録曲や2012年リリースの3rdアルバム『Schwarzenegger』などから幅広い時代の楽曲を次々と披露。シームレスに楽曲を繋ぐ構成によって、瞬く間に高揚感を引き上げていく。

「Welcome, Tokyo！ 我々のライブはいくらでも声出して大丈夫です！」と叫ぶ川上に呼応して、大合唱を高らかに響かせるオーディエンスも頼もしい。

この日(6月22日)は川上の誕生日。観客からは「誕生日おめでとう！」と声がかかると、「ありがとうございます。いい日ですね」「でも、そんなことより最高のライブにしようぜ」と応える川上。

「みんなも汗だくで帰ってもらいましょうか！」という煽りの後も、ダンスミュージックとしての機能を高めた「we are still kids & stray cats (:D)」、新曲「ENDROLL」(映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』挿入歌)の[Alexandros]バージョンなどバラエティに富んだ楽曲を演奏。代表曲・レア曲・カバー曲を交えながら“2026年の[Alexandros]”を見せつけた。

特筆すべきは、さらにブラッシュアップされたアンサンブル。特にリアドの進化ぶりは素晴らしく、スケール感を増したドラムによって演奏を支えていた。鋭利かつメロディアスなフレーズで楽曲の魅力を引き出す磯部、白井のプレイも絶品。サポートのMULLON(G)、ROSÉ(Key)の含め、このバンドのライブサウンドは今もなおアップデートを続けている。

「＜YOU ARE WELCOME TOUR＞というタイトルは“ようこそ”という意味合いが強いです。最初のリリースから16年経って、昔から好きでいてくれる人、最近の新曲で好きになってくれた人が混ざっていて。全員ひっくるめて心奪う、そういうツアーをやろうと思っています」──川上洋平

今回のツアーの意義を改めて言葉にした後、ライブは後半へ。[Alexandros]の16年を象徴するアンセムを連発し、会場のテンションは一気にピークに達した。

大きな拍手と歓声、そして、「Happy Birthday to You」の大合唱に導かれ、メンバーが再びステージへ。「アンコール、そして誕生日のお祝い、ありがとう」と感謝を伝え、「Zeppらしい曲やります」と「Backseat」を披露。さらにバンドとファンのつながりを感じさせる楽曲を放ち、ライブはエンディングを迎えた。

ロックバンドとしての多彩な音楽性、ライブバンドとしての圧倒的なカッコよさをダイレクトに見せつけた[Alexandros]。このあとは宮城、北海道、神奈川、愛知、福岡を回り、ファイナルは8月26日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演となる。

さらに10月31日および11月1日に主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞(相模原ギオンフィールド、及びその周辺)、12月14日には＜[Alexandros] 15th Anniversary VIP PARTY ’25＞(TOYOTA ARENA TOKYO)の開催も決定している。

文◎森朋之

撮影◎河本悠貴

■＜YOU ARE WELCOME TOUR＞

6月14日(日) 愛知・COMTEC PORT BASE

open17:00 / start18:00

6月22日(月) 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

open18:00 / start19:00

6月28日(日) 宮城・SENDAI GIGS

open17:00 / start18:00

7月03日(金) 北海道・Zepp Sapporo

open18:00 / start19:00

7月09日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open18:00 / start19:00

7月22日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside

open18:00 / start19:00

7月30日(木) 愛知・Zepp Nagoya

open18:00 / start19:00

8月06日(木) 大阪・なんばHatch

open18:00 / start19:00

8月20日(木) 福岡・Zepp Fukuoka

open18:00 / start19:00

8月26日(水) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

open18:00 / start19:00

▼チケット

スタンディング 8,800円(税込 / 別途ドリンク代必要)

2F指定 11,000円(税込 / 別途ドリンク代必要)

※未就学児童のご入場はできません/小学生以上はチケットが必要になります

■＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞

10月31日(土) 神奈川・相模原ギオンフィールド、及びその周辺

11月01日(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド、及びその周辺

open9:00 / start11:00 / 終演19:30 (予定)

【DAY1(10/31)出演者】

[Alexandros] / 奥田民生 / THE ORAL CIGARETTES / coldrain / Chevon / Been Stellar (US) / …and more

【DAY2(11/1)出演者】

[Alexandros] / sumika / ハルカミライ / ヤバイTシャツ屋さん / レキシ / …and more

▼チケット

●一般

2日通し券 25,000円

1日券[10月31日] 13,500円

1日券[11月01日] 13,500円

●中高生割引チケット

2日通し券 18,000円

1日券[10月31日] 10,000円

1日券[11月01日] 10,000円

＊枚数制限：おひとり様1券種につき各4枚まで

＊小学生以下は保護者同伴に限り無料(保護者なしの入場不可）

＊ペット入場不可

＊電子チケットのみ(リストバンドに交換してのご入場となります）

＊営利目的の転売禁止

＜THIS FES ’26 in Sagamihara＞公式サイト：https://thisfes.com