BAND-MAIDがニューシングル「ENERGETIC」をリリース、あわせてミュージックビデオも公開された。今作「ENERGETIC」は、BAND-MAIDの新たな側面を示すような一曲。ダンサブルなビートと、溢れる疾走感からは、BAND-MAIDが全世界を巻き込みながら、止まることなく未来に向けて進化し続けるというメッセージが感じられる。さらに、カップリング曲として「Days」「CAGE」も収録。全ての楽曲から全く違うBAND-MAIDの魅力を感じられる、バ