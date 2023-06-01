BAND-MAIDがニューシングル「ENERGETIC」をリリース、あわせてミュージックビデオも公開された。

今作「ENERGETIC」は、BAND-MAIDの新たな側面を示すような一曲。ダンサブルなビートと、溢れる疾走感からは、BAND-MAIDが全世界を巻き込みながら、止まることなく未来に向けて進化し続けるというメッセージが感じられる。さらに、カップリング曲として「Days」「CAGE」も収録。全ての楽曲から全く違うBAND-MAIDの魅力を感じられる、バラエティに富んだ渾身の一枚となった。初回生産限定盤のBlu-ray・DVDに収録されている＜BAND-MAID ZEPP TOUR 2024＞の映像も大ボリュームだ。

ミュージックビデオでは、シングルのジャケットデザインとの繋がりを感じさせるモチーフが数多く登場。本MVはジャケットのビジュアルコンセプトである“双六”の世界観とリンクし、マス目を進むようにバンドのこれまでの歩みと、しばらく訪れることが叶わなかった国々を含む世界各地を巡る旅路が描かれ、“世界征服”を掲げる彼女たちの軌跡と再始動を象徴する内容となっている。

そして旅路の果てとなる本編ラストでは、これまでのミュージックビデオではあまり見られなかったメンバーの笑顔が映し出され、ご主人様お嬢様（ファンの呼称）と共に未来へ進んでいくという彼女たちの想いが込められた一作に仕上がっている。一度見ただけでは発見しきれない、BAND-MAIDらしいエッセンスが散りばめられている。

＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞は、ツアーファイナルの日本武道館2days公演まで、約8ヶ月のロングツアー。3月20日に香港にてスタートし、神奈川、宮城、東京の国内3箇所と、ヨーロッパ5箇所を全てソールドアウトさせており、BAND-MAIDの勢いが伺える。

6月24日からは、新たなチケット先行受付がスタート。日本武道館2daysを含む、11月度公演のチケット申し込みが可能となっている。

◾️シングル「ENERGETIC」

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC_CD

配信：https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC ○初回生産限定盤 CD＋Blu-ray

品番： PCCA-06484

POS：4524135307743

価格：7,700円（税込）

仕様：デジパック仕様 ○初回生産限定盤 CD＋DVD

品番：PCCA-06485

POS：4524135307750

価格：6,600円（税込）

仕様：スリーブケース仕様 ○通常盤 CD

品番：PCCA-06486

POS：4524135307767

価格：1,650円（税込）

仕様：通常仕様 ▼収録内容

［CD］（全形態共通）

1：ENERGETIC

2：Days

3：CAGE ［Blu-ray/DVD］（初回生産限定盤のみに収録）

BAND-MAID ZEPP TOUR 2024 TOKYO (2024.11.26 )

・Forbidden tale

・endless Story

・Shambles

・Sense

・Protect You

・NO GOD

・Play

・Go easy

・DOMINATION

・Memorable

・Letters to you

・Brightest star

・Get to the top

・After Life

・Bestie

・The one

・Choose me

・Toi et moi

・HATE?

・Unleash!!!!!

・TAMAYA!

・Magie ▼各形態初回生産分封入特典

各形態の初回生産分には、BAND-MAID ”ENERGETIC” リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入

【A賞】

メンバー直筆サイン入り『ENERGETIC』オリジナルアートボード・・・10名様

【B賞】

メンバー直筆サイン入り『BAND-MAID』オリジナルアートボード・・・10名様

【C賞】

ENERGETIC TOWEL…100名様 ▼ショップ別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ

・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ホログラムステッカー

・全国HMV/HMV&BOOKS online：JKTステッカー

・楽天ブックス：マルチケース

・セブンネットショッピング：クリアトート（3形態同時購入特典）／アクリルカラビナ型（単品特典）

・Neowing / CDJAPAN：A4クリアファイル

・その他法人：缶バッジ（ランダム全3種のうち1種）

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください。 ▼PONY CANYON × BAND-MAID “ENERGETIC” 発売記念グローバルキャンペーン

BAND-MAID「ENERGETIC」の発売を記念して、各地域のPONY CANYONショップにて「ENERGETIC」をご購入の方にショップ別オリジナル特典をプレゼント！

詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/1072223

◾️＜BAND-MAID WORLD TOUR 2026＞ 2026年

3月20日(金) Hong Kong Kitty Woo Stadium, Tung Po

3月22日(日) Kaohsiung MEGAPORT FESTIVAL 2026

4月11日(土) 神奈川 KT Zepp Yokohama ※SOLD OUT

5月2日(土) 宮城 仙台GIGS ※SOLD OUT

5月10日(日) 東京 Zepp Haneda ※SOLD OUT

6月3日(水) Berlin Columbia Theater ※SOLD OUT

6月5日(金) Frankfurt Batschkapp ※SOLD OUT

6月6日(土) Munich Technikum ※SOLD OUT

6月9日(火) Paris Bataclan ※SOLD OUT

6月11日(木) London Electric Brixton ※SOLD OUT

6月12日(金) Derby Download Festival

6月27日(土) 広島 BLUE LIVE HIROSHIMA

6月28日(日) 兵庫 KOBE HARBOR STUDIO ※SOLD OUT

7月12日(日) 北海道 札幌ファクトリーホール ※SOLD OUT

7月17日(金) 熊本 B.9 V1 ※SOLD OUT

7月18日(土) 福岡 Zepp Fukuoka

9月20日(日) Taipei Legacy TERA

11月1日(日) 愛知 COMTEC PORTBASE

11月3日(火・祝) 大阪 なんばHatch FINAL

11月13日（金) 東京 日本武道館

11月14日（土) 東京 日本武道館

※10月に北米、メキシコにて開催予定。 ▼チケット一般発売中

【国内公演】

7月18日(土) 福岡 Zepp Fukuokaまでの国内公演一般発売中

https://bandmaid.tokyo/contents/1041130