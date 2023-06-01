Novel Coreが、「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」に、JUBEEを迎えて再構築した「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」を本日サプライズリリースした。本楽曲は、Novel Coreが絶大な信頼を寄せるという共同制作者・JUGEMと、ハウスバンド・THE WILL RABBITSのメンバー、ギター・Yuya Kumagaiとキーボード・Yuki Uchimuraらと共に制作した「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」に、HIPHOP・D