Novel Coreが、「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」に、JUBEEを迎えて再構築した「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」を本日サプライズリリースした。

本楽曲は、Novel Coreが絶大な信頼を寄せるという共同制作者・JUGEMと、ハウスバンド・THE WILL RABBITSのメンバー、ギター・Yuya Kumagaiとキーボード・Yuki Uchimuraらと共に制作した「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」に、HIPHOP・DANCE MUSIC・ROCKなど多様なジャンルやカルチャーを横断しながら独自のサウンドを生み出し続けるJUBEEを迎えて新たに再構築したリミックス作品だ。

JESSE

JUBEE

歪んだリフと鋭利なビートの上で、Novel CoreとJESSEが互いの持ち味やスタイルをぶつけ合う原曲の熱量はそのままに、JUBEEの参戦によってさらなるスリルと破壊力を増幅。リリックでは、Novel Coreがシーンを跨いで戦う覚悟や、混沌すらもエネルギーに変えて新世代がシーンを塗り替えていくスタンスを突きつけ、JESSEは長年ロックシーンの最前線を切り拓いてきたフロントマンとして、ジャンルを超えて現場を揺らしてきた存在感と、変化を恐れず前に踏み込むロックスピリットを鮮明に刻み込む。そしてJUBEEは、「RAP ROCKERS」の旗を掲げ、ジャンルやフォーマットの境界を軽やかに飛び越えながら、既存の価値観を更新していく自由かつグレーゾーンのマインドを提示しているという。

ロック、ヒップホップ、クラブカルチャーの垣根を越えた、より強靭なミクスチャーチューンへと進化を遂げた1曲に仕上がったとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」

2026年6月24日（水）配信リリース

配信：https://NovelCore.lnk.to/BILIBILI-Remix-

◾️「名前」

2026年5月20日（水）リリース

配信：https://NovelCore.lnk.to/namae

◾️「Mountain Top」

2026年2月27日（金）リリース

配信：https://novelcore.lnk.to/MountainTop

※アニメ『刃牙道』EDテーマ

◾️アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』 2026年1月14日（水）発売

購入：https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG ▼トラックリスト

01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE

02.DiRTY NASTY

03.ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)

04.あやとりコンテニュー

05.お金が足りない

06.Wake Up! TOKYO

07.FRiENDS

08.Skit

09.2025.11.07 (demo)

10.HAPPY 365

11.HANERO!!!

12.C.O.R.E

13.EVER EVER GREEN

14.プライド

◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞ ・2026年6月26日(金) 東京

会場：豊洲PIT（OPEN 18:00 / START 19:00）

※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金

スタンディング／指定席

一般：\7,800（税込）

学割：\6,800（税込）

※ドリンク代別 ▼チケット受付（一般発売）

https://eplus.jp/novelcore/