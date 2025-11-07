Novel Core、JUBEEを迎えて再構築した「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」サプライズリリース
Novel Coreが、「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」に、JUBEEを迎えて再構築した「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」を本日サプライズリリースした。
本楽曲は、Novel Coreが絶大な信頼を寄せるという共同制作者・JUGEMと、ハウスバンド・THE WILL RABBITSのメンバー、ギター・Yuya Kumagaiとキーボード・Yuki Uchimuraらと共に制作した「ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)」に、HIPHOP・DANCE MUSIC・ROCKなど多様なジャンルやカルチャーを横断しながら独自のサウンドを生み出し続けるJUBEEを迎えて新たに再構築したリミックス作品だ。
歪んだリフと鋭利なビートの上で、Novel CoreとJESSEが互いの持ち味やスタイルをぶつけ合う原曲の熱量はそのままに、JUBEEの参戦によってさらなるスリルと破壊力を増幅。リリックでは、Novel Coreがシーンを跨いで戦う覚悟や、混沌すらもエネルギーに変えて新世代がシーンを塗り替えていくスタンスを突きつけ、JESSEは長年ロックシーンの最前線を切り拓いてきたフロントマンとして、ジャンルを超えて現場を揺らしてきた存在感と、変化を恐れず前に踏み込むロックスピリットを鮮明に刻み込む。そしてJUBEEは、「RAP ROCKERS」の旗を掲げ、ジャンルやフォーマットの境界を軽やかに飛び越えながら、既存の価値観を更新していく自由かつグレーゾーンのマインドを提示しているという。
ロック、ヒップホップ、クラブカルチャーの垣根を越えた、より強靭なミクスチャーチューンへと進化を遂げた1曲に仕上がったとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「ビリビリ -Remix- feat. JESSE (RIZE / The BONEZ), JUBEE」
2026年6月24日（水）配信リリース
配信：https://NovelCore.lnk.to/BILIBILI-Remix-
◾️「名前」
2026年5月20日（水）リリース
配信：https://NovelCore.lnk.to/namae
◾️「Mountain Top」
2026年2月27日（金）リリース
配信：https://novelcore.lnk.to/MountainTop
※アニメ『刃牙道』EDテーマ
◾️アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』
2026年1月14日（水）発売
購入：https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
▼トラックリスト
01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE
02.DiRTY NASTY
03.ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)
04.あやとりコンテニュー
05.お金が足りない
06.Wake Up! TOKYO
07.FRiENDS
08.Skit
09.2025.11.07 (demo)
10.HAPPY 365
11.HANERO!!!
12.C.O.R.E
13.EVER EVER GREEN
14.プライド
◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞
・2026年6月26日(金) 東京
会場：豊洲PIT（OPEN 18:00 / START 19:00）
※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金
スタンディング／指定席
一般：\7,800（税込）
学割：\6,800（税込）
※ドリンク代別
▼チケット受付（一般発売）
https://eplus.jp/novelcore/
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