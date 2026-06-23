6月のパイレーツ戦で「左膝の炎症」が判明【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手が放った一発の裏で、コンディションを懸念する声が殺到している。22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で17号先頭打者弾を放った。豪快なアーチでファンを沸かせたが、中継では“気になる動き”が見られた。大谷は初回、右腕マシューズが投じ