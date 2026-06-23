6月のパイレーツ戦で「左膝の炎症」が判明

【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手が放った一発の裏で、コンディションを懸念する声が殺到している。22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で17号先頭打者弾を放った。豪快なアーチでファンを沸かせたが、中継では“気になる動き”が見られた。

大谷は初回、右腕マシューズが投じた2球目のチェンジアップを完璧に捉えた。打球速度112.8マイル（約181.5キロ）、飛距離414フィート（約126.2メートル）の一撃は、打った瞬間に本塁打と確信する先頭打者アーチとなった。

しかし、その後の打席などではあまり全力疾走できず。7回無死一塁からは強烈な打球を飛ばすも二併殺に倒れた。本来の状態であれば一塁は間に合った可能性もあったが、大谷らしいスピードは見られなかった。

大谷は11日（同12日）の敵地・パイレーツ戦で左膝の炎症で途中交代していた。骨などに異常はなかったが、歩き出しなどでは本来の動きは見られず、前日の試合中には足を引きずり、アイシングする場面もあった。

中継に映し出された走塁時の姿に対し、ファンからは気遣うコメントが相次いだ。「足の状態が良ければ、大谷くんセーフだったかな？」「ちょっと足が心配」「足辛そうなんやけど」「大谷翔平の足は万全には程遠いな」「大谷は足を庇って走ってるな」「大谷さん足痛そうな走り方で心配」「大丈夫かなー」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）